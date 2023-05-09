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Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 год на 8%

Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году на 8% - до $78,65 за баррель против $85,01 в предыдущем прогнозе, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent на 2023 год
© ТАСС

Ведомство также ожидает, что на фоне роста спроса на нефть в период между третьим кварталом 2023 года и первым кварталом 2024 года цена Brent будет находиться в диапазоне между $75-80 за баррель. В целом в 2024 году министерство прогнозирует снижение котировок в среднем до $74,47 за баррель.

Цена нефти Brent на ICE опускалась ниже $72 за баррель впервые с 20 марта

Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 10 тыс. баррелей - до 12,53 млн баррелей в сутки (б/с), что на 650 тыс. б/с больше, чем в 2022 году. Ожидаемые объемы добычи в 2024 году составляют 12,69 млн б/с (-60 тыс. б/с к предыдущей оценке).

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