Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent на 2023 год

Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году на 8% - до $78,65 за баррель против $85,01 в предыдущем прогнозе, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Ведомство также ожидает, что на фоне роста спроса на нефть в период между третьим кварталом 2023 года и первым кварталом 2024 года цена Brent будет находиться в диапазоне между $75-80 за баррель. В целом в 2024 году министерство прогнозирует снижение котировок в среднем до $74,47 за баррель.