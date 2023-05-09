Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent на 2023 год

Минэнерго Соединенных Штатов понизило прогноз стоимости нефти сорта Brent на 2023 год на $6,36, с $85,01/барр. до $78,65/барр. Об этом пишет «Интерфакс».

Прогноз стоимости нефти этой марки на 2024 также негативный. По мнению аналитиков, цена снизится с $81,21/барр. до $ 74,47/барр.

Эксперты пояснили, что ухудшение прогноза обусловлено рядом факторов. Участники рынка опасаются стагнации мировой экономики, грядущего банковского кризиса. Кроме того, в стране сохраняется высокая инфляция.

Вместе с тем, аналитики не исключают, что ситуация на рынке углеводородов постепенно стабилизируется.