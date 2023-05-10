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В Бельгии разрешили разблокировать активы российского инвестора

Казначейство Бельгии одобрило разблокировку активов частного инвестора из России, замороженных в международном депозитарии Euroclear. Об этом со ссылкой на Андрея Тимчука, руководителя санкционной практики сопровождавшей это дело коллегии адвокатов «Делькредере», сообщает Forbes.

В Бельгии разрешили разблокировать активы российского инвестора
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Это первый случай, когда власти пошли навстречу клиенту, не имеющему права постоянного проживания в Европе. До этого европейские регуляторы лишь дважды разрешали разблокировать активы россиян. Однако в обоих случаях инвесторы имели вид на жительство в Евросоюзе.

По словам Тимчука, у их клиента на счетах хранились еврооблигации на миллионы долларов и наличные доллары общей суммой до 100 тысяч в евро-эквиваленте. Казначейство Бельгии рассматривало заявление на разблокировку в течение четырех месяцев, добавил он.

Бельгия разрешила разблокировать часть замороженных активов российских инвесторов в конце декабря 2022 года. Это стало возможным после принятого восьмого пакета санкций ЕС, который одобрил эту возможность для прекращения контактов с подсанкционным российским Национальным расчетным депозитарием (НРД).

В апреле издание Le Soir со ссылкой на генерального управляющего казначейства Бельгии Александра де Геста стал международный депозитарий Clearstream.

В феврале еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что ЕС уже заморозил принадлежащие российским организациям и физическим лицам активы на 21,5 миллиарда евро. По его словам, это не окончательная сумма, так как блок продолжает искать активы Центробанка России, против которого ввели санкции еще в феврале 2022-го.

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