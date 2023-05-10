Россия наращивает поставки дизельного топлива в Чили
Россия наращивает экспорт дизельного топлива в Чили. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.
Уточняется, что в апреле Россия отправила в чилийский порт Гуаякан 73 тысячи тонн дизельного топлива.
«Согласно данным Refinitiv, в апреле в российском балтийском порту в Приморске загрузились два танкера примерно с 73 тысячами тонн дизельного топлива и отправились в порт Гуаякан в Чили», – сообщает источник.
Всего с января по апрель 2023 года Россия поставила в Латинскую Америку около 1,5 миллиона тонн топлива. При этом за весь 2022 год этот показатель составил всего 211 тысяч тонн. Отмечается, что большая часть топлива была отправлена в Бразилию.
Ранее стало известно о рекордном росте экспорта российской нефти.