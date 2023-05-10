$76.69-0.1384.15-0.76

Россия наращивает поставки дизельного топлива в Чили

Россия наращивает экспорт дизельного топлива в Чили. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.

Россия наращивает поставки дизельного топлива в Чили
© РИА Новости

Уточняется, что в апреле Россия отправила в чилийский порт Гуаякан 73 тысячи тонн дизельного топлива.

«Согласно данным Refinitiv, в апреле в российском балтийском порту в Приморске загрузились два танкера примерно с 73 тысячами тонн дизельного топлива и отправились в порт Гуаякан в Чили», – сообщает источник.

Всего с января по апрель 2023 года Россия поставила в Латинскую Америку около 1,5 миллиона тонн топлива. При этом за весь 2022 год этот показатель составил всего 211 тысяч тонн. Отмечается, что большая часть топлива была отправлена в Бразилию.

Ранее стало известно о рекордном росте экспорта российской нефти.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий