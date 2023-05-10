Россия наращивает поставки дизельного топлива в Чили

«Согласно данным Refinitiv, в апреле в российском балтийском порту в Приморске загрузились два танкера примерно с 73 тысячами тонн дизельного топлива и отправились в порт Гуаякан в Чили», – сообщает источник.

Всего с января по апрель 2023 года Россия поставила в Латинскую Америку около 1,5 миллиона тонн топлива. При этом за весь 2022 год этот показатель составил всего 211 тысяч тонн. Отмечается, что большая часть топлива была отправлена в Бразилию.