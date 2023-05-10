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Мосбиржа запустит торги фьючерсами в тенге и драм

С 11 мая Мосбиржа запустит торги расчетными фьючерсами на казахстанский тенге и армянский драм. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Мосбиржа запустит торги фьючерсами в тенге и драм
© РИА Новости

«11 мая 2023 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары "казахстанский тенге — российский рубль" и "армянский драм — российский рубль"», — говорится в тексте.

Лоты контрактов равны 100 тысячам казахстанских тенге и 100 тысячам армянских драмов, минимальный шаг цены — 0,001 рубля, стоимость шага — один рубль. Цена будет зависеть от курса Банка РФ, устанавливаемого в день исполнения контракта и округленного до минимального шага.

Отмечается, что новые инструменты адресованы широкому кругу клиентов — физическим и юридическим лицам, и могут использоваться не только для активных торговых стратегий, но и хеджирования валютных рисков. С начала торгов участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023 года и в марте 2024 года с ежеквартальным обновлением сроков.

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