Мосбиржа запустит торги фьючерсами в тенге и драм

Лоты контрактов равны 100 тысячам казахстанских тенге и 100 тысячам армянских драмов, минимальный шаг цены — 0,001 рубля, стоимость шага — один рубль. Цена будет зависеть от курса Банка РФ, устанавливаемого в день исполнения контракта и округленного до минимального шага.

Отмечается, что новые инструменты адресованы широкому кругу клиентов — физическим и юридическим лицам, и могут использоваться не только для активных торговых стратегий, но и хеджирования валютных рисков. С начала торгов участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023 года и в марте 2024 года с ежеквартальным обновлением сроков.