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Цена на газ в Европе опустились до уровня 2021 года

Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость фьючерсов на газ в Европе упала ниже 400 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с июля 2021 года.

Цены на газ в Европе рекордно упали
© ТАСС

Фьючерсы за июнь по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 409,5 долларов за тысячу кубометров, после чего стали опускаться, достигнув отметки в 398,1 долларов (-2,4%). После этого был замечен небольшой рост – по состоянию на 17:41 по мск цена составляла 398,7 долларов (-2,2%).

Минэнерго Венгрии заявило о достаточных запасах газа на зиму

Ранее Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ.

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