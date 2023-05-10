Цены на газ в Европе рекордно упали

Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость фьючерсов на газ в Европе упала ниже 400 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с июля 2021 года.

Фьючерсы за июнь по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 409,5 долларов за тысячу кубометров, после чего стали опускаться, достигнув отметки в 398,1 долларов (-2,4%). После этого был замечен небольшой рост – по состоянию на 17:41 по мск цена составляла 398,7 долларов (-2,2%).