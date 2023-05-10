Доллар подешевел к евро и иене после публикации данных об инфляции в США

Курс доллара упал к евро и иене после публикации данных об инфляции в США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

Согласно информации издания, на 18:50 курс евро к доллару дорожал до 1,0973 доллара. На закрытии торгов 9 мая он составлял 1,096 доллара. Курс доллара к иене на то же время снижался до 134,51 иены со 135,21 иены. При этом до выхода статистики в 15:30 американская валюта дорожала и к евро, и к иене. Индекс доллара на 18:50 по московскому времени опускался на 0,09% до 101,52 пункта.