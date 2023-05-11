Банковское исследование показало, что жители РФ считают юань самой надежной валютой

Каждый четвертый житель России готов открыть банковский вклад в китайских юанях, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Открытие".

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Согласно исследованию, 21% опрошенных продолжают держать сбережения в валютах, в основном недружественных России стран: 12% сохраняют сбережения, хранившиеся до 2022 года, а 9% продолжают и сейчас пополнять свои вклады. Как правило, вкладчики предпочитают традиционные доллары и евро. Однако часть опрошенных готова открыть вклады в валютах дружественных стран.

Так, 26% согласны держать свои сбережения в китайских юанях, 7% - дирхамах ОАЭ, 5% - в турецких лирах, 3% - в индийских рупиях. Примечательно, что больше всех опрошенных, 24%, назвали юань самой надежной валютой для сохранения сбережений. Доллару отдали предпочтение 22%, евро - 20%, дирхаму ОАЭ - 3%, турецкой лире - 2%, индийской рупии - 1%. При этом 45% граждан, участвовавших в опросе, вообще не доверяют никакой иностранной валюте. 43% россиян хранят деньги только в рублях, а 36% вообще не имеют сбережений.