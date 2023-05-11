Экономист спрогнозировал ослабление рубля

«Генеральная тенденция все-таки будет за ослаблением, потому что в условиях бюджетного дефицита государству выгодно ослаблять рубль. Поэтому, вероятнее всего, рубль все-таки будет потихонечку ослабляться. Как он будет ослабляться, сказать очень сложно, но, я не думаю, что колебания будет больше 3-4 процентов в обе стороны. Это зависит от многих вещей, это зависит от того, как будет идти экспорт и импорт, потому что именно соотношение экспорта и импорта во многом влияет на курс рубля по отношению к доллару», — поделился прогнозом собеседник «Ленты.ру».