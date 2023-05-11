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Страны ОПЕК выполнили сделку по добычи нефти в апреле на 202%

Согласно данным майского доклада ОПЕК, добыча нефти организацией в апреле снизилась на 191 тысячу баррелей в сутки и достигла 28,6 миллионов баррелей в сутки. Кроме того, страны ОПЕК добывали меньше нефти, чем им разрешала сделка ОПЕК+, из-за чего соглашение было выполнено на 202%. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Страны ОПЕК выполнили сделку по добычи нефти в апреле на 202%
© РИА Новости

«Согласно данным вторичных источников, общий объем добычи нефти 13 стран ОПЕК в апреле 2023 года составил в среднем 28,6 миллиона баррелей в сутки, что на 191 тысячу баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем месяце. Добыча нефти выросла в основном в Саудовской Аравии, Анголе и Иране, тогда как сократилась в Ираке и Нигерии», – сказано в майском докладе ОПЕК.

Напомним, что соглашения ОПЕК+ относятся к 10 из 13 стран ОПЕК. Согласно сделке, эти страны должны сократить добычу нефти в апреле на 1,273 миллиона баррелей в сутки от целевого уровня августа 2022 года.

Ранее ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2023 году.

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