Страны ОПЕК выполнили сделку по добычи нефти в апреле на 202%

«Согласно данным вторичных источников, общий объем добычи нефти 13 стран ОПЕК в апреле 2023 года составил в среднем 28,6 миллиона баррелей в сутки, что на 191 тысячу баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем месяце. Добыча нефти выросла в основном в Саудовской Аравии, Анголе и Иране, тогда как сократилась в Ираке и Нигерии», – сказано в майском докладе ОПЕК.