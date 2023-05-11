В Центробанке назвали причину укрепления рубля

Укрепление рубля вызвано предположительно некоторым улучшением потоков по текущему счету платежного баланса России, рассказал зампред Центробанка Алексей Заботкин. Об этом пишет РИА «Новости».

Заботкин пояснил, что произошло снижение экспортной выручки при том, что импорт продолжает увеличиваться.

На фоне этого, отметил он, была пройдена нижняя точка экспортной выручки, что привело к обратному движению курса национальной валюты.

По его словам, динамика курса рубля была учтена в прогнозе по инфляции на 2023 год. Он добавил, что по мнению экспертов ЦБ, инфляция в этом году составит от 4,5% до 6,5%.