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В Центробанке назвали причину укрепления рубля

Укрепление рубля вызвано предположительно некоторым улучшением потоков по текущему счету платежного баланса России, рассказал зампред Центробанка Алексей Заботкин. Об этом пишет РИА «Новости».

В Центробанке назвали причину укрепления рубля
© РИА Новости

Заботкин пояснил, что произошло снижение экспортной выручки при том, что импорт продолжает увеличиваться.

На фоне этого, отметил он, была пройдена нижняя точка экспортной выручки, что привело к обратному движению курса национальной валюты.

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По его словам, динамика курса рубля была учтена в прогнозе по инфляции на 2023 год. Он добавил, что по мнению экспертов ЦБ, инфляция в этом году составит от 4,5% до 6,5%.

Ранее эксперты предположили, что тенденция к укреплению рубля по отношению к основным валютам сохранится не только в ближнесрочной, но и в долгосрочной перспективе.

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