Рубль начал укрепляться: что будет с курсом валют на следующей неделе

После падения в прошлом месяце рубль в мае начал демонстрировать существенное укрепление. Издание Life разбиралось, что произошло на рынке и на каких отметках будет валюта на следующей неделе.

В публикации говорится, что после майских праздников доллар и евро ослабли к рублю в связи с публикацией инфляционных данных США. Они оказались ниже прогнозов. В этой связи доллар начал терять позиции. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал и другие факторы укрепления российской валюты. По его словам, компании-экспортеры из РФ конвертируют часть своей выручки под будущие дивидендные выплаты. Наблюдается падение спроса на валюту со стороны импортеров. Собеседник ожидает колебания валютных курсов в дальнейшем.

По словам эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, в ближайшем будущем возможно торможение на спуске валютных пар.

«Даже может быть и технический отскок вверх на пару-тройку процентов. Но чего наверняка не стоит ждать, так это апрельских уровней», - подчеркнул специалист.

Он пояснил, что факторы экспорта и импорта «теперь играют за рубль». Зельцер считает, что российская валюта не упадет до минимумов начала апреля без обострения геополитической ситуации.

В УК «Альфа-Капитал» полагают, что Банк России заинтересован в относительно стабильном курсе рубля. Там прогнозируют, что доллар будет торговаться по 70–80 рублей.