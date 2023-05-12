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Рубль начал укрепляться: что будет с курсом валют на следующей неделе

После падения в прошлом месяце рубль в мае начал демонстрировать существенное укрепление. Издание Life разбиралось, что произошло на рынке и на каких отметках будет валюта на следующей неделе.

Рубль начал укрепляться: что будет с курсом валют на следующей неделе
© РИА Новости

В публикации говорится, что после майских праздников доллар и евро ослабли к рублю в связи с публикацией инфляционных данных США. Они оказались ниже прогнозов. В этой связи доллар начал терять позиции. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал и другие факторы укрепления российской валюты. По его словам, компании-экспортеры из РФ конвертируют часть своей выручки под будущие дивидендные выплаты. Наблюдается падение спроса на валюту со стороны импортеров. Собеседник ожидает колебания валютных курсов в дальнейшем.

По словам эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, в ближайшем будущем возможно торможение на спуске валютных пар.

«Даже может быть и технический отскок вверх на пару-тройку процентов. Но чего наверняка не стоит ждать, так это апрельских уровней», - подчеркнул специалист.

Он пояснил, что факторы экспорта и импорта «теперь играют за рубль». Зельцер считает, что российская валюта не упадет до минимумов начала апреля без обострения геополитической ситуации.

В УК «Альфа-Капитал» полагают, что Банк России заинтересован в относительно стабильном курсе рубля. Там прогнозируют, что доллар будет торговаться по 70–80 рублей.

Курс рубля резко колебаться не будет, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он отметил, что летом произойдет падение инфляции в связи с появлением свежего урожая. Кроме того, по словам эксперта, в настоящее время страна взяла курс на переориентацию экспортных и импортных потоков. В этой связи, как отмечает Сигал, роста курса иностранных валют не ожидается.

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