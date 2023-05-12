Турецкая лира рухнула до нового минимума перед выборами президента

Курс доллара к турецкой лире (USD/TRY) достиг исторического максимума на торгах в четверг, 11 мая, составив 19,91 лиры, свидетельствуют данные торгов на международном рынке Форекс. В пятницу, 12 мая, национальная валюта Турции продолжает торговаться вблизи своего минимального значения, пишет РБК.

Курс лиры ускорил снижение в преддверии выборов в Турции в эти выходные. 14 мая в Турции пройдут выборы президента и депутатов Великого национального собрания (парламента). Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган занимает эту должность с 2014 года и баллотируется на третий срок.

Портфельный менеджер Pioneer Investments Пареш Упадхьяя полагает, что за резким ростом волатильности турецкой валюты стоят опасения по поводу неопределенности в отношении результатов выборов президента, а также неопределенности по поводу потенциальной смены правительства и того, как власти в дальнейшем будут управлять валютным курсом.

По мнению экономиста Wells Fargo Брендана Маккенны, дальнейшая динамика турецкой валюты во многом будет зависеть от результатов выборов в Турции. В базовом сценарии Wells Fargo, который предполагает победу на выборах действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, курс американской валюты к турецкой может вырасти до 23 лир за доллар.