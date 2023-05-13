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Bloomberg: Евросоюз планирует ввести санкции против российского "теневого флота" танкеров

Евросоюз (ЕС) панирует ввести санкции, нацеленные на борьбу с российским «теневым флотом» танкеров, при помощи которых тайно осуществляют транспортировку нефти из России, написало американское издание Politico.

Bloomberg: ЕС введет санкции против российского "теневого флота" танкеров
© Газета.ru

По информации издания, документ о новых ограничительных мерах в настоящее время находится на стадии черновика. В частности авторы инициативы хотят запретить танкерам, заподозренным в «мошенничестве» и обходе антироссийских санкций, швартоваться в портах ЕС.

Таким образом альянс пытается заставить Москву соблюдать потолок цен на нефть.

Во второй половине апреля агентство Bloomberg написало, что клуб страховщиков из США отказался оказывать услуги индийской компании Gatik Ship Management, которая стала самым крупным перевозчиком нефти из России, тем самым российскому «теневому» флоту нанесли серьезный удар.

У России появился целый теневой флот нефтяных танкеров

5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин), на уровне 100$ за баррель. Для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.

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