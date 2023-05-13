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Молдавия хочет закупать газ в Греции

Молдавия хочет закупать газ в Греции для своих нужд и хранения на украинских складах. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов, передает «Прайм».

Молдавия хочет закупать газ в Греции
© РИА Новости

Молдавский министр пообщался с замглавы МИД Греции Константиносом Фрагояннисом. Речь шла о газовом сотрудничестве Кишинева и Афин.

«Мы обсудили сотрудничество между государственными предприятиями Energocom и DEPA, в том числе в сфере закупки газа для нужд Молдавии, а также его транспортировки и хранения на подземных складах на Украине», - заявил Парликов.

По его словам, также ожидается запуск Александруполисского терминала сжиженного природного газа. Это позволит ежегодно поставлять 5,5 млрд кубометров природного газа на Балканы, Украину и в Молдавию.

Парликов считает, что сотрудничество двух стран поможет энергетической безопасности ЕС.

Ранее стало известно, что стоимость российского газа для Молдавии уменьшится.

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