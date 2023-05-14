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Названы страны, при помощи которых российская нефть поступает в Европу

Российская нефть поступает в Европу при помощи ОАЭ, Турции, Сингапура, Индии и Китая, рассказал в статье для Asia Times обозреватель Нил Боуи.

Названы страны, при помощи которых российская нефть поступает в Европу
© РИА Новости

Автор статьи пояснил, что опирался на доклад финского исследовательского центра CREA.

Европейские государства в 2022-2023 годах сократили закупки российских углеводородов, отметил обозреватель. На фоне этого они значительно увеличили поставки энергоресурсов из Китая, ОАЭ и других стран, которые стали крупнейшими импортерами российского черного золота.

Foreign Policy: потолок цен на российскую нефть ударит по Европе, а не по РФ

Боуи предположил, что страны-импортеры смешивают российскую нефть с той, что добывают сами или приобретают у других поставщиков, и экспортируют ее по всей планете. Поставки осуществляются в том числе в государства, которые поддержали как эмбарго, так и потолок цен.

Таким образом, в санкционном режиме, резюмировал аналитик, образовалась значительная брешь.

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