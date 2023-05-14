Названы страны, при помощи которых российская нефть поступает в Европу

Европейские государства в 2022-2023 годах сократили закупки российских углеводородов, отметил обозреватель. На фоне этого они значительно увеличили поставки энергоресурсов из Китая, ОАЭ и других стран, которые стали крупнейшими импортерами российского черного золота.

Боуи предположил, что страны-импортеры смешивают российскую нефть с той, что добывают сами или приобретают у других поставщиков, и экспортируют ее по всей планете. Поставки осуществляются в том числе в государства, которые поддержали как эмбарго, так и потолок цен.