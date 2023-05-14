Стало известно, как России удалось обойти ограничения и получить доступ к санкционным товарам

Россия без особых проблем обошла строгие западные санкции за счет помощи со стороны азиатских государств, пишет обозреватель Беата Яворчик в статье для портала Project Syndicate.

Яворчик напомнила, что западные страны включили в санкционные списки товары двойного назначения, предметы роскоши, игристые вина, станки.

Вместе с тем, пояснила она, Россия торгует не только с США и с Европой, но и с азиатскими странами, которые, в свою очередь, закупают товары по всей планете без каких-либо ограничений.

За счет этого, подчеркнула автор статьи, Москве легко удалось обойти санкции, введенные против нее в 2022-2023 годах.

По ее данным, крупные азиатские поставщики резко увеличили продажи товаров с кодами, схожими с подсанкционными. К примеру, отправляют устройства, предназначенные для промышленности, но снабжают их медицинскими кодами, что позволяет свободно отправлять их на российский рынок.