ФНС могут назначить ответственной за регулирование отрасли криптовалют

Федеральная налоговая служба (ФНС) России может быть назначена ведомством, отвечающим за отрасль криптовалют. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Вопрос обсуждается. В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их "кошельках" и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС", - заявил Моисеев.

Он отметил, что информация о транзакциях должна поступать в три организации: в ФНС, Росфинмониторинг и Центральный банк. По словам Моисеева, все операции, совершаемые с криптокошельком, должны быть задекорированы и с них должны быть уплачены налоги.