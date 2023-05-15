ФНС могут назначить ответственной за регулирование отрасли криптовалют

Федеральная налоговая служба (ФНС) России может быть назначена ведомством, отвечающим за отрасль криптовалют. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
"Вопрос обсуждается. В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их "кошельках" и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС", - заявил Моисеев.
Он отметил, что информация о транзакциях должна поступать в три организации: в ФНС, Росфинмониторинг и Центральный банк. По словам Моисеева, все операции, совершаемые с криптокошельком, должны быть задекорированы и с них должны быть уплачены налоги.
Обсуждение легализации крипторынка в России ведется уже не первый год, однако дискуссия приобрела новый виток после введения антироссийских санкций в 2022 году, в том числе затрагивающих международные расчеты. Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев признал, что Минфин и ЦБ РФ сошлись во мнении о невозможности обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте в текущих условиях.