Мировые цены на нефть снижаются на новостях о госдолге США

Мировые цены на нефть в понедельник начали снижаться на оценке перспектив мирового спроса на сырье , а также из-за ситуации с госдолгом США.

Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8:24 мск снижается на 0,66%, достигая 74,68 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,61%, до 69,62 доллара, передает РИА «Новости».

В итоге четвертая торговая сессия подряд открывается снижением: за предыдущие три торговых дня стоимость марки Brent снизилась на 4,28%, а марки WTI – на 5,06%.

«Настроения на рынке остаются негативными из-за неопределенных перспектив спроса и опасений по поводу потолка долга США», – цитирует Bloomberg главу отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.