Мировые цены на нефть снижаются на новостях о госдолге США

В первой половине дня понедельника, 15 мая, мировые цены на нефть демонстрируют снижение. Среди факторов, влияющих на динамику цен, — оценка перспектив мирового спроса на это сырье и ситуация с госдолгом США, передает Bloomberg.

К 8.24 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,66%, до 74,68 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,61%, до 69,62 доллара. Так, четвертая торговая сессия подряд начинается с падения.

За предыдущие три торговых дня цена нефти марки Brent показала снижение на 4,28%, марки WTI — на 5,06%.

По словам главы отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона, настроения на нефтяном рынке остаются негативными в связи с неопределенными перспективами спроса и опасениями по поводу потолка долга США.

Рынки оценивают перспективы нефтяного спроса, ожидая официальных данных о коммерческих запасах нефти в США от минэнерго страны за неделю (завершилась 12 мая), указал эксперт. Он обратил внимание на увеличение запасов нефти за неделю по 5 мая — на 3 миллиона баррелей, или 0,6%, — до 462,6 миллиона баррелей.