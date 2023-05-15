Курс доллара поднялся выше 79 рублей

Рубль в первой половине дня понедельника демонстрирует снижение к основным иностранным валютам – доллару и евро. Курс первой преодолел отметку в 79 рублей впервые с 4 мая, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 10:40 мск курс доллара повышался на 1,46 рубля, до 79,05 рубля. К 10:45 мск курс доллара ускорил рост до 1,58 рубля и достиг 79,14 рубля. Вместе с тем курс евро показал рост на 1,44%, до отметки в 86,06 рубля, а юань вырос на 2,11%, до 11,36 рубля.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил изданию Life, что курс рубля в ближайшее время резко колебаться не будет. Он отметил, что летом произойдет падение инфляции в связи с появлением свежего урожая. Кроме того, по словам эксперта, в настоящее время страна взяла курс на переориентацию экспортных и импортных потоков. В этой связи, как отмечает Сигал, значительного роста курса иностранных валют не ожидается.