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Фондовый рынок Турции упал на 6% после первого тура выборов президента

Основной фондовый индекс Турции Borsa Istanbul 100 к 09:55 МСК рухнул на 6,39%, до 4489,58 пункта, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10:55 МСК cнижение замедлилось до 4,3% (4588,75 пункта), пишет РБК.

Фондовый рынок Турции упал после первого тура выборов президента
© globallookpress.com

Распродажи на рынке начались на фоне сообщений о том, что на президентских выборах в Турции ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов и теперь в стране 28 мая должен состоятся второй тур выборов.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в первом туре выборов получил 49,35% голосов, а его основной соперник и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — около 45% голосов.

«Это большое разочарование для инвесторов, надеявшихся на победу оппозиционного кандидата Кылычдароглу и обещанный им возврат к общепринятой экономической политике», — приводит Reuters комментарий руководителя отдела исследований на рынке акций в исследовательской компании Tellimer Хаснаина Малика.

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