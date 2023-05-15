Фондовый рынок Турции упал после первого тура выборов президента

Основной фондовый индекс Турции Borsa Istanbul 100 к 09:55 МСК рухнул на 6,39%, до 4489,58 пункта, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10:55 МСК cнижение замедлилось до 4,3% (4588,75 пункта), пишет РБК.

Распродажи на рынке начались на фоне сообщений о том, что на президентских выборах в Турции ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов и теперь в стране 28 мая должен состоятся второй тур выборов.