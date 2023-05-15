Турция удвоила импорт российской нефти Urals

По данным издания, с 1 по 15 мая Турция импортировала около 193 тысяч баррелей Urals. При этом в первых числах апреля этот показатель составил 96 тысяч баррелей. Отмечается, что Турция является единственной страной в Европе, закупающей у РФ Urals после введение эмбарго государствами ЕС на это. С помощью российского топлива Турция смогла резко нарастить производство нефтепродуктов, которые затем продаются в Европу и США.