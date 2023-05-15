Турция удвоила импорт российской нефти Urals

Турция удвоила импорт нефти Urals
Турция стала закупать у России вдвое больше нефти марки Urals в первой половине мая. Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, с 1 по 15 мая Турция импортировала около 193 тысяч баррелей Urals. При этом в первых числах апреля этот показатель составил 96 тысяч баррелей. Отмечается, что Турция является единственной страной в Европе, закупающей у РФ Urals после введение эмбарго государствами ЕС на это. С помощью российского топлива Турция смогла резко нарастить производство нефтепродуктов, которые затем продаются в Европу и США.
Несмотря на это Анкаре приходится ограничивать спрос на нефть РФ объемом перерабатывающих мощностей в стране. Кроме того местным поставщикам нефтепродуктов приходится конкурировать с индийскими НПЗ и сталкиваться с проблемами в оплате поставок из России.