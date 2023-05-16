Курс доллара превысил 80 рублей

В начале торгов на Мосбирже во вторник, 16 мая, курс доллара впервые с начала месяца превысил уровень 80 рублей, свидетельствуют данные площадки. Курс евро превысил 87 рублей, что также стало максимумом за последние две недели.

На максимуме по состоянию на 7:45 валюты поднимались до 80,13 рубля и 87,3 рубля соответственно, прибавив более процента. Ослабление рубля продолжается четвертую торговую сессию подряд.

С начала мая рубль существенно укрепился после резкого падения в апреле. В четверг, 11 мая, доллар опускался почти до 75 рублей, а евро — до 85 рублей, но с того момента они уже подросли на пять рублей.