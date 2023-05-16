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Курс доллара превысил 80 рублей

В начале торгов на Мосбирже во вторник, 16 мая, курс доллара впервые с начала месяца превысил уровень 80 рублей, свидетельствуют данные площадки. Курс евро превысил 87 рублей, что также стало максимумом за последние две недели.

Курс доллара превысил 80 рублей
© ТАСС

На максимуме по состоянию на 7:45 валюты поднимались до 80,13 рубля и 87,3 рубля соответственно, прибавив более процента. Ослабление рубля продолжается четвертую торговую сессию подряд.

С начала мая рубль существенно укрепился после резкого падения в апреле. В четверг, 11 мая, доллар опускался почти до 75 рублей, а евро — до 85 рублей, но с того момента они уже подросли на пять рублей.

Накануне Центробанк сообщил, что реальный эффективный курс рубля (рассчитывается по отношению к валютам основных торговых партнеров с учетом инфляции) в апреле снизился на 6,8 процента. В первом квартале падения составило 14,7 процента, а с начала года — 20,4 процента.

Еще одна страна захотела отказаться от доллара

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