Российские инвесторы смогли восстановить свои заблокированные активы на сумму около 3 трлн руб., заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".

"Было сделано немало, чтобы нашим инвесторам вернуть их права - это и автоматическая принудительная концентрация депозитарных расписок, и принудительный перевод учета прав в российскую инфраструктуру, и замещающие облигации. В итоге у нас были восстановлены права инвесторов на сумму, близкую к 3 трлн рублей", - сказала она.

При этом глава ЦБ отметила, что вопрос о централизованной системе возможного обмена активами является политическим.

"Это вопрос согласия обеих сторон, на ближайшее время я такой возможности не вижу", - добавила она.

Набиуллина также подчеркнула, что в ЦБ обсуждают разные варианты и предложения рынка, которые помогут быстрее восстановить права инвесторов. В частности, глава регулятора допустила, что в перспективе возможен обмен заблокированных акций на замороженные ценные бумаги на Западе.