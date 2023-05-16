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Российские инвесторы восстановили заблокированные активы на сумму около 3 трлн рублей

Российские инвесторы смогли восстановить свои заблокированные активы на сумму около 3 трлн руб., заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".

"Было сделано немало, чтобы нашим инвесторам вернуть их права - это и автоматическая принудительная концентрация депозитарных расписок, и принудительный перевод учета прав в российскую инфраструктуру, и замещающие облигации. В итоге у нас были восстановлены права инвесторов на сумму, близкую к 3 трлн рублей", - сказала она.

При этом глава ЦБ отметила, что вопрос о централизованной системе возможного обмена активами является политическим.

"Это вопрос согласия обеих сторон, на ближайшее время я такой возможности не вижу", - добавила она.

Набиуллина также подчеркнула, что в ЦБ обсуждают разные варианты и предложения рынка, которые помогут быстрее восстановить права инвесторов. В частности, глава регулятора допустила, что в перспективе возможен обмен заблокированных акций на замороженные ценные бумаги на Западе.

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Ранее Набиуллина сообщала, что регулятору известно лишь о единичных случаях выдачи разрешений и отказов частным инвесторам в разморозке их активов, и пока нет тенденции к общей разблокировке. При этом ЦБ оценивает объем заблокированных за рубежом иностранных бумаг, принадлежащих резидентам РФ, в 5,7 трлн рублей, из них свыше 20% принадлежит российским розничным инвесторам.

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