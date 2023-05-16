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ЦБ допустил обмен заблокированных акций в России на замороженные ценные бумаги на Западе

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила обмен заблокированных акций в Российской Федерации на замороженные ценные бумаги на Западе. Об этом Набиуллина заявила в ходе конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок», передает ТАСС.

ЦБ допустил обмен заблокированных акций в РФ на замороженные на Западе
© РИА Новости

«В перспективе возможен обмен заблокированных акций на заблокированные акции. Если заблокированные с той стороны нами акции через продажу российским приобретателем выходят на наш рынок — это выход из блокировки», — пояснила она.

Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор на ближайших заседаниях совета директоров может рассмотреть вопрос о повышении ключевой ставки, если увидит признаки усиления ценового давления, которое будет угрожать цели по инфляции в 4%.

По ее словам, в текущем году регулятор ожидает продолжения восстановления экономики, которое может сопровождаться усилением инфляционного давления, зависящее от факторов со стороны спроса.

На сегодняшний день ключевая ставка — 7,5%. Заседание Центробанка назначено на 9 июня.

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