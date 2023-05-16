Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд

Цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России на бирже по итогам торгов во вторник выросла на 1,72% и составила 60,608 тыс. рублей за тонну. Таким образом, стоимость этого вида топлива обновила рекорд, достигнутый в сентябре 2021 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Предыдущий ценовой максимум был достигнут в сентябре 2021 года - тогда стоимость бензина Аи-95 поднялась до 60,57 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подорожал на 1,91%, до 52,282 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,45%, до 50,533 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - снизилась на 0,67%, до 13,69 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам торгов не рассчитывалась.