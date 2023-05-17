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Цена бензина Аи-95 на бирже впервые превысила 61 тыс. рублей за тонну

Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России по итогам торгов в среду впервые поднялась выше 61 тыс. рублей за тонну. Стоимость этого вида топлива обновляет рекорд второй день подряд, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 на бирже второй день подряд обновила рекорд
© ТАСС

Цена бензина выросла за день на 1,32%, до 61,409 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом. Предыдущий ценовой максимум был достигнут накануне, 16 мая, - тогда стоимость бензина Аи-95 поднялась до 60,608 тыс. рублей за тонну, обновив рекорд сентября 2021 года.

Бензин Аи-92 подорожал на 1,35%, до 52,99 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,6%, до 50,838 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 3,2%, до 14,128 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам сегодняшних торгов снизилась на 0,8%, до 65,444 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 1,69%, до 29,355 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 3,49% - до 24,845 тыс. рублей за тонну.

В Минэнерго России заявляли, что рост биржевых цен на бензин существенно не повлияет на его стоимость в рознице. При этом министерство рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения автомобильного бензина на бирже, особое внимание обратив на Аи-95.

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