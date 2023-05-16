Бензин АИ-95 обновил на торгах исторический рекорд стоимости

Цена бензина марки «Премиум-95» во вторник, 16 мая, выросла по итогам торгов на 1,72%, до 60,608 тыс. рублей за тонну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, ранее ценовой максимум в 60 570 рублей за тонну был достигнут 27 сентября 2021 года.

Стоимость бензина Аи-92 выросла на 1,91%, до 52,282 тыс. рублей за тонну. Цена летнего дизельного топлива увеличилась на 0,45%, до 50,533 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - снизилась на 0,67%, до 13,69 тыс. рублей за тонну.

Кроме того, в целом по России подорожали сжиженные углеводородные газы - на 8,47%, до 28,868 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири рост составил 8,37% (до 24,006 тыс. рублей за тонну).