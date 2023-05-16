Доллар вырос по отношению к евро и йене

Курс доллара во вторник, 16 мая, подрос на торгах по отношению к евро и йене. Это произошло на фоне публикации отчета об объеме розничных продаж и промышленного производства в США в апреле, пишет «Прайм».

Курс евро к доллару по состоянию на 17.43 мск снизился до $1,0868 за единицу с уровня прошлого закрытия в $1,0874, курс доллара к иене подрос до 136,44 иены со 136,12 иены.

По данным агентства, до выхода статистики наблюдалась обратная тенденция, доллар постепенно дешевел по отношению к европейской и японской валютам.