Доллар вырос по отношению к евро и йене
Курс доллара во вторник, 16 мая, подрос на торгах по отношению к евро и йене. Это произошло на фоне публикации отчета об объеме розничных продаж и промышленного производства в США в апреле, пишет «Прайм».
Курс евро к доллару по состоянию на 17.43 мск снизился до $1,0868 за единицу с уровня прошлого закрытия в $1,0874, курс доллара к иене подрос до 136,44 иены со 136,12 иены.
По данным агентства, до выхода статистики наблюдалась обратная тенденция, доллар постепенно дешевел по отношению к европейской и японской валютам.
Ранее сообщалось, что в ЦБ РФ рассказали о тенденциях на российском валютном рынке. Финансисты отметили, что доля «токсичных валют» значительно сократилась в апреле.