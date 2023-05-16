ЕС может скоро запретить импорт сжиженного природного газа из России

Евросоюз в ближнесрочной перспективе может ввести эмбарго на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в государства сообщества, рассказала вице-премьер Испании Тереса Рибера. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты задали Рибере вопрос о том, хватит ли государствам ЕС политической воли на то, чтобы отказаться от российского СПГ.

Вице-премьер ответила, что эта мера предположительно будет введена быстрее, чем ожидают участники рынка и аналитики.

По данным агентства, Рибера последовательно выступает за запрет на импорт российского топлива. Так, в апреле 2023 года она пообещала внимательно проследить за тем, чтобы в Испанию не поступали углеводороды из России.