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ЕС может скоро запретить импорт сжиженного природного газа из РФ

Евросоюз в ближнесрочной перспективе может ввести эмбарго на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в государства сообщества, рассказала вице-премьер Испании Тереса Рибера. Об этом пишет ТАСС.

ЕС может скоро запретить импорт сжиженного природного газа из России
© globallookpress.com

Журналисты задали Рибере вопрос о том, хватит ли государствам ЕС политической воли на то, чтобы отказаться от российского СПГ.

Вице-премьер ответила, что эта мера предположительно будет введена быстрее, чем ожидают участники рынка и аналитики.

По данным агентства, Рибера последовательно выступает за запрет на импорт российского топлива. Так, в апреле 2023 года она пообещала внимательно проследить за тем, чтобы в Испанию не поступали углеводороды из России.

Кроме того, чиновница направила компаниям-импортерам письмо, в котором призвала их воздержаться от сделок, «приносящих прибыль Москве».

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