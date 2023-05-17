Крупный брокер даст россиянам доступ к акциям Южной Кореи

Брокер и инвестиционная группа «Финам» до конца 2023 года может предоставить клиентам доступ к рынкам Южной Кореи, Бразилии и Мексики. Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение президента компании Владислава Кочеткова.

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«Скорее всего, до конца года кроме Индии появится как минимум один рынок Латинской Америки и, возможно, Южная Корея», — сказал Кочетков в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок-2023».

По его словам, наиболее быстро удастся обеспечить доступ к рынку Бразилии, поскольку операции с реалом уже налажены. Сложнее дело обстоит с Мексикой — с этой страной у российской стороны в меньшей степени налажены внешнеэкономические связи.

Ка отметил глава инвестиционной группы, выход на новые рынки через брокера окажется доступен только для квалифицированных инвесторов.