$79.98+0.8887.16+1.08

"Финам" предоставит россиянам доступ к акциям Южной Кореи, Бразилии и Мексики

Брокер и инвестиционная группа «Финам» до конца 2023 года может предоставить клиентам доступ к рынкам Южной Кореи, Бразилии и Мексики. Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение президента компании Владислава Кочеткова.

Крупный брокер даст россиянам доступ к акциям Южной Кореи
© Газета.ru

«Скорее всего, до конца года кроме Индии появится как минимум один рынок Латинской Америки и, возможно, Южная Корея», — сказал Кочетков в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок-2023».

По его словам, наиболее быстро удастся обеспечить доступ к рынку Бразилии, поскольку операции с реалом уже налажены. Сложнее дело обстоит с Мексикой — с этой страной у российской стороны в меньшей степени налажены внешнеэкономические связи.

Ка отметил глава инвестиционной группы, выход на новые рынки через брокера окажется доступен только для квалифицированных инвесторов.

Казахстанская биржа решила сегрегировать счета граждан России и Белоруссии

Во второй половине марта аналитики «Финама» представили данные, согласно которым самой востребованной валютой для хранения сбережений в наличной форме на российском внутреннем рынке по-прежнему остается рубль.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий