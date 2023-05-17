Россиянам откроют доступ к рынкам Южной Кореи и Мексики

«Финам» до конца года откроет доступ к рынкам Южной Кореи и Мексики
Клиенты брокера «Финам» смогут получить доступ к рынкам Южной Кореи, Бразилии и Мексики уже до конца этого года, заявил президент компании Владислав Кочетков. Об этом пишет РБК.
Он подчеркнул, что кроме Индии, скорее всего, появится еще один рынок в Латинской Америке, а возможно, и в Южной Корее. В Латинской Америке компания анализирует две юрисдикции - Бразилию и Мексику, и по прогнозу Кочеткова, быстрее удастся выйти на бразильский рынок, т.к. операции там уже налажены.
Он также добавил, что инструменты на новых рынках будут доступны только квалифицированным клиентам, а сами операции будут проходить через посредника. Глава компании также добавил, что на альтернативные рынки может прийтись до 10% клиентского спроса, еще 25% спроса обеспечат рынки США, а оставшиеся 65% придутся на российский рынок.
Однако, эксперты считают, что эти рынки не так интересны для российских инвесторов из-за низкой ликвидности и проблем с корпоративным управлением, прозрачностью и открытостью компаний. Кроме того, большая часть информации о бизнесе этих стран выходит на малораспространенных языках, что делает их менее удобными для российских клиентов.