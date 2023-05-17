Россиянам откроют доступ к рынкам Южной Кореи и Мексики

Клиенты брокера «Финам» смогут получить доступ к рынкам Южной Кореи, Бразилии и Мексики уже до конца этого года, заявил президент компании Владислав Кочетков. Об этом пишет РБК.

Он подчеркнул, что кроме Индии, скорее всего, появится еще один рынок в Латинской Америке, а возможно, и в Южной Корее. В Латинской Америке компания анализирует две юрисдикции - Бразилию и Мексику, и по прогнозу Кочеткова, быстрее удастся выйти на бразильский рынок, т.к. операции там уже налажены.

Он также добавил, что инструменты на новых рынках будут доступны только квалифицированным клиентам, а сами операции будут проходить через посредника. Глава компании также добавил, что на альтернативные рынки может прийтись до 10% клиентского спроса, еще 25% спроса обеспечат рынки США, а оставшиеся 65% придутся на российский рынок.