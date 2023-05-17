$79.98+0.8887.16+1.08

«Финам» до конца года откроет доступ к рынкам Южной Кореи и Мексики

Клиенты брокера «Финам» смогут получить доступ к рынкам Южной Кореи, Бразилии и Мексики уже до конца этого года, заявил президент компании Владислав Кочетков. Об этом пишет РБК.

Россиянам откроют доступ к рынкам Южной Кореи и Мексики
© globallookpress.com

Он подчеркнул, что кроме Индии, скорее всего, появится еще один рынок в Латинской Америке, а возможно, и в Южной Корее. В Латинской Америке компания анализирует две юрисдикции - Бразилию и Мексику, и по прогнозу Кочеткова, быстрее удастся выйти на бразильский рынок, т.к. операции там уже налажены.

Он также добавил, что инструменты на новых рынках будут доступны только квалифицированным клиентам, а сами операции будут проходить через посредника. Глава компании также добавил, что на альтернативные рынки может прийтись до 10% клиентского спроса, еще 25% спроса обеспечат рынки США, а оставшиеся 65% придутся на российский рынок.

Казахстанская биржа решила сегрегировать счета граждан России и Белоруссии

Однако, эксперты считают, что эти рынки не так интересны для российских инвесторов из-за низкой ликвидности и проблем с корпоративным управлением, прозрачностью и открытостью компаний. Кроме того, большая часть информации о бизнесе этих стран выходит на малораспространенных языках, что делает их менее удобными для российских клиентов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий