Россияне стали реже интересоваться товарами для дачи

В апреле 2023 года спрос на товары для дачи со стороны россиян был почти на четверть ниже, чем в аналогичный период 2022 года. О том, что они стали реже интересоваться товарами для дачи, со ссылкой на исследование аналитиков компании Price.ru сообщает агентство РИА Новости.

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По словам специалистов, по сравнению с ажиотажным 2022-м за год спрос на товары для дачи упал на 24 процента. При этом эксперты отметили, что, несмотря на отрицательную динамику, сезонный спрос сохраняется — по отношению к марту нынешнего года он увеличился на 14 процентов. За месяц россияне стали на 103 процента чаще интересоваться покупкой садовых и строительных тачек, на 100 процентов — электрических триммеров, на 98 процентов — компостеров, на 72 процента — электрических газонокосилок, культиваторов и мотоблоков — на 41 процент, садовой техники — на 39 процентов. Кроме того, на 28 процентов вырос спрос на погружные насосы, на аксессуары для сада — на 25 процентов, на теплицы — на 22 процента.

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Кроме того, интерес к садовой технике относительно предыдущего года снизился на 18 процентов, культиваторам и мотоблокам — на 21 процент, электрическим газонокосилкам — на 16 процентов, насосам для воды — на 38 процентов. При этом спрос со стороны россиян на измельчители травы и веток, а также на электрические цепные пилы повысился на 31 процентов и 70 процентов соответственно.

Что касается садовых инструментов, то к ним наблюдалось падение интереса. Востребованность лопат, граблей и вил, а также удобрений и грунта снизилась на 30 процентов, горшков и садового декора — на 29 процентов, серпов и кос — на 25 процентов, веников и садовых щеток — на 22 процента.

Специалисты объяснили снижение спроса ситуацией с наблюдавшимся в 2022 году трендом на товары для дачи — в результате него россияне уже успели приобрести многие из них и теперь они им не нужны. Прежде всего, по словам экспертов, потребители потеряли интерес к бассейнам, грилям, детским игровым площадкам для дачи — за год падение показателей составило 31 процент, 34 процента и 43 процента соответственно.