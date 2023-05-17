Грузия резко увеличила импорт СПГ из России

С января по апрель текущего года Грузия нарастила объемы импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России на 52,3%. Речь идет о приеме 14,48 тыс. тонн данного вида топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.

За этот период времени объем импорта СПГ в Грузию увеличился на 4,97 тыс. тонн в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года. При этом подавляющая часть импорта данного вида топлива в республику пришлась на Россию, уточняется в статье.

"В период с января по апрель 2023 года импорт сжиженного газа составил 14,48 тыс. тонн, что на 4,97 тыс. тонн, то есть на 52,3%, больше аналогичного показателя прошлого года. Среди всего импортированного сжиженного газа 99,7%, то есть 14,44 тыс. тонн, были поставлены из России", - говорится в материале.