Новак: Россия с мая вышла на обещанное сокращение добычи нефти

Россия с мая вышла на обещанное сокращение добычи нефти в 500 тыс. баррелей в сутки.

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Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил вице-премьер Александр Новак.

В начале апреля стало известно, что Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.