Новак: Россия с мая вышла на обещанное сокращение добычи нефти
Россия с мая вышла на обещанное сокращение добычи нефти в 500 тыс. баррелей в сутки.
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил вице-премьер Александр Новак.
В начале апреля стало известно, что Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.
В правительстве пояснили, что это делается в качестве превентивных мер из-за того, что нефтяной рынок переживает период высокой волатильности и непредсказуемости на фоне банковского кризиса в США и Европе.