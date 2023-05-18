Цена газа в Европе опустилась ниже $350 впервые с июня 2021 года

Данные лондонской биржи ICE говорят о том, что цена газа в Европе на биржевых торгах опустилась ниже $350 за 1 тыс. куб. м впервые с 7 июня 2021 года. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что общее снижение стоимости с начала дня составляет около 2,7%. При этом цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $348,3 за 1 тыс. куб. м, или 31,1 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия сократила добычу газа, однако она все равно находится «на должном уровне». По его словам, это было сделано для того, чтобы поддержать цены на рынке.