Россияне могут остаться без армянского коньяка

Ереванский коньячный завод может прекратить экспорт продукции в Россию
Ереванский коньячный завод, владельцем которого является французская компания Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию, предположил министр экономики Армении Ваан Керобян. Об этом пишет РИА «Новости».
Керобян подчеркнул, что пока не получал данных о планах собственников завода. Вместе с тем, добавил он, шансы того, что площадка прекратит поставки в Россию, достаточно велики.
Министр отметил, что данная мера приведет к значительным проблемам для предприятия.
Ранее сообщалось, что концерн Pernod Ricard заявил о прекращении поставок своей продукции на российский рынок.
В частности, в Россию не будут поставляться текила Olmeca, ром Havana Club, виски Chivas Regal и другие напитки.