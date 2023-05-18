Россияне могут остаться без армянского коньяка

Ереванский коньячный завод, владельцем которого является французская компания Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию, предположил министр экономики Армении Ваан Керобян. Об этом пишет РИА «Новости».

Керобян подчеркнул, что пока не получал данных о планах собственников завода. Вместе с тем, добавил он, шансы того, что площадка прекратит поставки в Россию, достаточно велики.

Министр отметил, что данная мера приведет к значительным проблемам для предприятия.

Ранее сообщалось, что концерн Pernod Ricard заявил о прекращении поставок своей продукции на российский рынок.