Котировки в Токио вышли на самый высокий уровень с августа 1990 года

Как свидетельствуют данные биржи, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые пять минут с открытия торгов прибавил 1,05%, выйдя на отметку в 30 900 пунктов - самый высокий показатель с августа 1990 года. Главным фактором роста индексов в Токио остается продолжающееся ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару, что выгодно многим японским крупным корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки и получающим прибыль в иностранной валюте. На настроения инвесторов также положительно повлияли новости из США, свидетельствующие о том, что демократам и республиканцам удастся договориться о новом потолке госдолга и избежать дефолта.