$80.04-0.7386.50-1.08

Котировки в Токио вышли на самый высокий уровень с августа 1990 года

Торги на Токийской фондовой бирже в пятницу открылись очередным ростом, обновив максимум более чем за 32 года.

Котировки в Токио вышли на самый высокий уровень с августа 1990 года
© РИА Новости

Как свидетельствуют данные биржи, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые пять минут с открытия торгов прибавил 1,05%, выйдя на отметку в 30 900 пунктов - самый высокий показатель с августа 1990 года. Главным фактором роста индексов в Токио остается продолжающееся ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару, что выгодно многим японским крупным корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки и получающим прибыль в иностранной валюте. На настроения инвесторов также положительно повлияли новости из США, свидетельствующие о том, что демократам и республиканцам удастся договориться о новом потолке госдолга и избежать дефолта.

Курс иены ослаб на 0,49%, выйдя на отметку в 138,49-138,5 иены за доллар.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий