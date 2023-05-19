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53 минуты назад

Акции «Яндекса» взлетели в цене

Lenta.ru

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 19 мая, акции «Яндекса» росли в цене более чем на 12 процентов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Акции «Яндекса» взлетели в цене
Фото: ТАССТАСС

В верхней точке ценные бумаги подорожали до 2285,4 рубля за штуку. Последний раз такого уровня котировки достигали в конце сентября 2022 года. На момент написания материала стоимость акций немного снизилась, до 2223 рублей за штуку.

Причиной взлета котировок стали сообщения о возможной покупке контрольного пакета компании. Согласно источникам Bloomberg, приобретением 51-процентной доли в компании заинтересовались российские миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов. По информации агентства, Потанин выступает с предложением от целой группы инвесторов, в которую входят Роман Абрамович и банк ВТБ. К ним также могут присоединиться миллиардер Алексей Мордашов и Виктор Рашников.

Правление материнской компании Yandex N.V. обсудит предложение на совещании на следующей неделе, однако окончательное решение может быть принято позднее. Общая стоимость доли оценивается примерно в 560-600 миллиардов рублей (7-7,5 миллиарда долларов).

Совет директоров Yandex N.V. в ноябре сообщил, что изучает возможности изменения структуры владения и управления компанией «в свете текущей геополитической обстановки».

Рынки,Виктор Рашников,Вагит Алекперов,Роман Абрамович,Алексей Мордашов,Владимир Потанин,Банк ВТБ,Московская биржа,Яндекс,
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