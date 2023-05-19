Бензин Аи-95 обновил ценовой рекорд четвертый день подряд

По итогам торгов на бирже в пятницу, 19 мая, стоимость бензина Аи-95 поднялась выше 61,7 тысячи рублей за тонну и побила рекорд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

За сутки Аи-95 подорожал на 0,33 процента. Ценовой рекорд был установлен и накануне, 18 мая, когда бензин этой марки вырос в цене до 61,593 тысячи рублей. В целом биржевые цены на Аи-95 бьют рекорды четвертый день подряд.

Топливо марки Аи-92 также подорожало - на 0,23 процента, до 52,985 тысячи рублей за тонну. Летний дизель стал дороже на 0,52 процента и достиг 51,459 тысячи рублей, топочный мазут вырос в цене на 1,95 процента, до 14,451 тысячи рублей за тонну.

«Интерфакс» уточняет, что за неделю биржевые цены на Аи-95 выросли на 3,08 процента, на Аи-92 - на 3,59 процента.