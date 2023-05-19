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Боррель объяснил слова о закупке в ЕС нефтепродуктов из российского сырья

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что подверг критике европейский экспорт нефтепродуктов из российского сырья с целью привлечения внимания к европейским операторам. Об этом Боррель написал в своём блоге.

Боррель объяснил слова о закупке в ЕС нефтепродуктов из российского сырья
© globallookpress.com

Ранее Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо принять меры против Индии, которая продаёт в Европу нефтепродукты из российского сырья. По его мнению, это является обходом санкций и должно быть наказуемо.

Некоторые восприняли эти слова как критику правительства Индии, но сам Боррель заявил, что не ставил перед собой такую цель, а пытался привлечь внимание к европейским компаниям, которые помогают обходить санкции.

«Но кто несет ответственность за это – продавец или покупатель? Когда я поднял вопрос индийского экспорта переработанных продуктов на основе более дешевой российской нефти, это было не для критики индийского правительства. Я хотел сказать, что мы не можем закрывать глаза на то, как компании ЕС сами обходят санкции, покупая переработанную нефть из России», – написал он.

Боррель призвал наказать Индию за перепродажу российской нефти

Он также уточнил, что прежде всего необходимо рассматривать действия экономических операторов внутри Евросоюза.

«Если индийские нефтепереработчики продают, то только потому, что европейские компании покупают напрямую или через посредников», – подытожил Боррель.

Ранее МИД Индии указал Боррелю на регламент Евросоюза в отношении нефти из России.

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