Боррель объяснил слова о закупке в ЕС нефтепродуктов из российского сырья
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что подверг критике европейский экспорт нефтепродуктов из российского сырья с целью привлечения внимания к европейским операторам. Об этом Боррель написал в своём блоге.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо принять меры против Индии, которая продаёт в Европу нефтепродукты из российского сырья. По его мнению, это является обходом санкций и должно быть наказуемо.
Некоторые восприняли эти слова как критику правительства Индии, но сам Боррель заявил, что не ставил перед собой такую цель, а пытался привлечь внимание к европейским компаниям, которые помогают обходить санкции.
«Но кто несет ответственность за это – продавец или покупатель? Когда я поднял вопрос индийского экспорта переработанных продуктов на основе более дешевой российской нефти, это было не для критики индийского правительства. Я хотел сказать, что мы не можем закрывать глаза на то, как компании ЕС сами обходят санкции, покупая переработанную нефть из России», – написал он.
Он также уточнил, что прежде всего необходимо рассматривать действия экономических операторов внутри Евросоюза.
«Если индийские нефтепереработчики продают, то только потому, что европейские компании покупают напрямую или через посредников», – подытожил Боррель.
Ранее МИД Индии указал Боррелю на регламент Евросоюза в отношении нефти из России.