Боррель объяснил слова о закупке в ЕС нефтепродуктов из российского сырья

«Но кто несет ответственность за это – продавец или покупатель? Когда я поднял вопрос индийского экспорта переработанных продуктов на основе более дешевой российской нефти, это было не для критики индийского правительства. Я хотел сказать, что мы не можем закрывать глаза на то, как компании ЕС сами обходят санкции, покупая переработанную нефть из России», – написал он.