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Стало известно о продолжении поставок армянского коньяка «Арарат» в Россию

Производитель армянского коньяка «Арарат» продолжает поставки алкоголя российским заказчикам, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Стало известно о продолжении поставок армянского коньяка «Арарат» в Россию
© Lenta.ru

«Ереванский коньячный завод продолжает исправно работать, выполняя все свои обязательства перед всеми партнерами во всех странах», — рассказал он.

Официально на предприятии ситуацию с поставками в Россию не комментируют.

В то же время агентству стало известно, что участникам российского алкогольного рынка от армянских партнеров не поступала никакая информация о планах прекращения сотрудничества. По словам источника, даже в случае остановки поставок, оставшиеся запасы какое-то время еще будут продаваться в стране.

18 мая министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод перестанет экспортировать алкоголь в Россию. Бренд коньяка Ararat принадлежит французской группе Pernod Ricard, которая прекратила поставки в Россию продукции разных брендов, имеющихся у нее в портфеле, после начала боевых действий на Украине.

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