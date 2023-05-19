Стало известно о продолжении поставок армянского коньяка «Арарат» в Россию

«Ереванский коньячный завод продолжает исправно работать, выполняя все свои обязательства перед всеми партнерами во всех странах», — рассказал он.

В то же время агентству стало известно, что участникам российского алкогольного рынка от армянских партнеров не поступала никакая информация о планах прекращения сотрудничества. По словам источника, даже в случае остановки поставок, оставшиеся запасы какое-то время еще будут продаваться в стране.