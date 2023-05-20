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Объем российского рынка БАС по итогам 2023 года превысит 50 млрд рублей

Объем российского рынка беспилотных авиационных систем (БАС) по итогам 2023 года превысит 50 млрд рублей.

Объем российского рынка БАС по итогам 2023 года превысит 50 млрд рублей
© РИА Новости

Об этом заявил замглавы минпромторга Василий Шпак на заседании президиума правительственной комиссии по развитию беспилотников.

«Ожидаем, что в госсекторе доля отечественных закупок составит более 90%», - сказал Шпак.

На заседании обсудили проект стратегии по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Документ определяет цели и задачи развития новой отрасли. Он будет доработан «с учетом замечаний и предложений отраслевиков».

На заседании также прозвучало предложение о создании дополнительных образовательных программ для подготовки кадров в области БАС.

Ранее эксперты рассказали, какие разработки используются российской армией в СВО.

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