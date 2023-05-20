Объем российского рынка БАС по итогам 2023 года превысит 50 млрд рублей

Объем российского рынка беспилотных авиационных систем (БАС) по итогам 2023 года превысит 50 млрд рублей.

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Об этом заявил замглавы минпромторга Василий Шпак на заседании президиума правительственной комиссии по развитию беспилотников.

«Ожидаем, что в госсекторе доля отечественных закупок составит более 90%», - сказал Шпак.

На заседании обсудили проект стратегии по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Документ определяет цели и задачи развития новой отрасли. Он будет доработан «с учетом замечаний и предложений отраслевиков».

На заседании также прозвучало предложение о создании дополнительных образовательных программ для подготовки кадров в области БАС.