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Республика Сербская изъявила готовность платить за российский газ в рублях

Республика Сербская Боснии и Герцеговины готова расплачиваться за российский газ в рублях, заявил глава представительства государства в России Душко Перович.

Республика Сербская изъявила готовность платить за российский газ в рублях
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«Газпром» продлевает каждый год основной договор, таким образом мы получаем цену — на самом деле рыночную, но по старой формуле. Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос», — сказал он в интервью РИА Новости.

Перович отметил, что на данный момент есть небольшие сложности с оплатой, связанные с задержкой трансферты через корреспондентские банки.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о тенденции по переходу на нацвалюты при расчётах за сырьё.

Напомним, что с 1 апреля 2022 года по поручению президента РФ Россия начала принимать оплату поставок энергосырья в недружественные страны только в рублях. Это произошло после масштабных санкций Запада и частичной блокировки резервов.

В августе Россия и Турция договорились перейти на частичную оплату газа в рублях. В сентябре российская сторона начала поставлять газ Китаю по трубопроводу «Сила Сибири» за рубли и юани.

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