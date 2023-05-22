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В Республике Сербской указали на готовность платить за газ из РФ рублями

Республика Сербская Боснии и Герцеговины может совершать оплату за российский газ в национальной валюте РФ. С таким заявлением выступил глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович, передает РИА Новости.

Республика Сербская изъявила готовность платить за российский газ в рублях
© РИА Новости

Он уточнил, что российская сторона продлевает каждый год основной договор.

«Таким образом мы получаем цену - на самом деле рыночную, но по старой формуле. Мы готовы платить в рублях», - указал Перович.

Он назвал данный вопрос техническим. В настоящее время, как уточнил глава представительства, страна испытывает трудности с оплатой, поскольку трансферы через корреспондентские банки задерживаются.

Договор на поставки российского природного газа, заключенный с «Газпромом», был продлен газовой компанией GAS-RES с 1 июня. Фирма принадлежит правительству Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской составляет около 50 миллионов кубометров, следует из данных Минэнерго страны.

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