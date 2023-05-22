Биржевые цены на пшеницу упали до минимума за два года

Продление зерновой сделки, позволяющей поставлять украинскую и российскую аграрную продукцию на мировой рынок, привело к снижению цен на пшеницу до минимального за последние два года значения. Во второй половине мая стоимость бушеля достигла отметки $6,05, свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже.

В ходе утренней сессии 22 мая котировки данной агрокультуры упали 0,7% к уровню закрытия предыдущих торгов. Столь низких значений на американской площадке не фиксировали с апреля 2021 года. При этом ближе к разгару дневной сессии котировки незначительно отыграли утренний спад и достигли планки $6,09 за бушель.

Продление зерновой сделки стороны достигли 17 мая. На следующий день в Кремле подтвердили решение, которое было достигнуто при посредничестве ООН.