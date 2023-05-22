Путин подписал указ о замещении евробондов

Российские компании с непогашенными евробондами до конца года должны будут выпустить замещающие облигации. Такой закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Указ вносит изменения в порядок репатриации экспортерами валюты. Документ обязывает российских заемщиков заместить еврооблигации локальными бондами, однако оставляет возможность освободить от этой обязанности по решению правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.