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12 минут назад

Путин подписал указ о замещении евробондов

Парламентская газетаиещё 1

Российские компании с непогашенными евробондами до конца года должны будут выпустить замещающие облигации. Такой закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал указ о замещении евробондов
Фото: ТАССТАСС

Указ вносит изменения в порядок репатриации экспортерами валюты. Документ обязывает российских заемщиков заместить еврооблигации локальными бондами, однако оставляет возможность освободить от этой обязанности по решению правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

Напомним, в августе 2022 года Путин подписал указ, разрешающий открывать специальные рублевые счета типа «Д» для исполнения российскими юридическими лицами обязательств по еврооблигациям.

Рынки,Владимир Путин,
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