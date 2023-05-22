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В Польше назвали условие отказа от российского пропана-бутана

Польша прекратит импорт российского пропана-бутана (LPG) в том случае, если на эту меру пойдут все государства Евросоюза, рассказал пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. Об этом пишет РИА «Новости».

В Польше назвали условие отказа от российского пропана-бутана
© РИА Новости

Мюллер пояснил, что введение ограничительных мер на отдельные продукты находится в компетенции Совета Евросоюза.

Пресс-секретарь отметил, что в настоящее время пропан-бутан не находится в санкционных списках, следовательно, его поставки не запрещены.

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Решение властей Польши о прекращении импорта российского угля, принятое без консультаций с Брюсселем, «было связано с определенными рисками, которые решало правительство», заметил Мюллер.

На фоне этого, уточнил пресс-секретарь, Варшава ожидает, что решение о запрете LPG будет принято лидерами всех государств ЕС.

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