В Польше назвали условие отказа от российского пропана-бутана

Польша прекратит импорт российского пропана-бутана (LPG) в том случае, если на эту меру пойдут все государства Евросоюза, рассказал пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. Об этом пишет РИА «Новости».

Мюллер пояснил, что введение ограничительных мер на отдельные продукты находится в компетенции Совета Евросоюза.

Пресс-секретарь отметил, что в настоящее время пропан-бутан не находится в санкционных списках, следовательно, его поставки не запрещены.

Решение властей Польши о прекращении импорта российского угля, принятое без консультаций с Брюсселем, «было связано с определенными рисками, которые решало правительство», заметил Мюллер.