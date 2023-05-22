Цена бензина Аи-95 на бирже снизилась после четырех дней рекордов

Цена бензина Аи-95 за день опустилась на 0,5%, до 61,5 тыс. рублей, после того, как росла с 16 мая, а 17 мая впервые преодолела планку в 61 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-92 подешевел на 0,2% - до 52,886 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,4% - до 51,672 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - почти на 4%, до 15,02 тыс. рублей. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам торгов 22 мая сохранилась на уровне 65,135 тыс. рублей за тонну.