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Цена бензина Аи-95 на бирже снизилась после четырех дней рекордов

Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России немного снизилась после достижения исторического максимума в 61,796 тыс. рублей за тонну 19 мая, прервав таким образом четырехдневный рекордный рост, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 на бирже снизилась после четырех дней рекордов
© РИА Новости

Цена бензина Аи-95 за день опустилась на 0,5%, до 61,5 тыс. рублей, после того, как росла с 16 мая, а 17 мая впервые преодолела планку в 61 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-92 подешевел на 0,2% - до 52,886 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,4% - до 51,672 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - почти на 4%, до 15,02 тыс. рублей. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам торгов 22 мая сохранилась на уровне 65,135 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) выросла на 4% - до 27,642 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 2% - до 21,697 тыс. рублей за тонну.

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